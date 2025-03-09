الشيخ حمودي: نشجب الانتهاكات الإنسانية المروعة بسوريا وعلى الإدارة الجديدة تحمل مسؤوليتها

نيوز – سياسي

استنكر رئيس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الاحد، الانتهاكات الإنسانية المروعة في سوريا، فيما دعا الإدارة الجديدة الى تحمل مسؤوليتها.

وقال الشيخ حمودي في بيان ورد لـ نيوز، "يؤسفنا ما تشهده الشقيقة منذ أيام من عنف، ومجازر مؤلمة طالت المدنيين على خلفيات طائفية، ماكنا نتمناها، وحذرنا منذ بداية التغيير من الانزلاق فيها إذا لم تنطلق التجربة الجديدة من مبدأ الشراكة الكاملة لجميع المكونات، واحترام حالة التنوع، والحوار الايجابي لبناء رؤيـة حكيمة لدولة كريمة تحفظ سيادتها وتعز شعبها".

وأضاف "اننا إذ نشجب أعمال القتل والانتهاكات الإنسانية المروعة"، داعيا "الإدارة السورية الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها بوضع حد لذلك، ومحاسبة الجماعات الفتنوية، وتأمين حماية المكونات، وجعل مبدأ المواطنة فوق كل إعتبار آخر".