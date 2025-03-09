السيد الصدر ينصح بتجريف الفاسدين قبل منازل الفقراء

نيوز – محلي

دعا زعيم الشيعي الصدر، اليوم الاحد، الى تجريف الفاسدين قبل تجريف منازل الفقراء.

وقال في رد له بشأن وجود مجموعة من موظفي البلدية يسألون عن تكليفهم الشرعي إزاء حملات إزالة البيوت التي تسميها البلدية بـ (العشوائيات ولكن أصحاب تلك البيوت قد اشتروها من مالكها الشرعي، أي صاحب الأرض الزراعية، فهل يصح تنفيذ أوامر البلدية بإزالة تلك البيوت أم يعتبر ظلمًا وتعديًا على أصحاب تلك البيوت؟ لـ نيوز، ان "تلك أوامر إدارية حكومية".

وأضاف "أنصح البدء بتجريف الفاسدين قبل تجريف منازل الفقراء والمحتاجين من قبل الحكومة".