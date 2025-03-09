الأعرجي: وحدة سوريا وضمان أمنها بحاجة لصوت العقل

اعتبر الأعرجي، الأحد، أن وحدة وضمان أمنها بحاجة لصوت العقل والاعتدال.

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، "وحدة وضمان أمنها واستقرارها بحاجة الى صوت العقل والاعتدال بعيداً عن الطائفية والقومية".

وأضاف "سوريا المستقرة والمتصالحة مع مكوناتها هدف كل محب لبلده وشعبه"، مشيرا الى أن "العراق يقف الى جانب الشقيقة الآمنة المستقرة بوحدة ابنائها الغيارى".