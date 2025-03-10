من بينها الغاء التعيين المركزي للمهن الصحية.. جدول اعمال "مكرر" لجلسة البرلمان غدا

وتضمن الجدول، 6 فقرات، من بينها التصويت على الرابع لقانون الاستثمار الصناعي والتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لاعادة نظام المحاولات.كما تضمن الجدول تقرير اللجنة النيابية للحفاظ على أملاك الدولة، فضلا عن القراءة الثانية لتعديل قانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية والذي سيتم تعديله لرفع التعيين المركزي وتحويله الى حسب حاجة وزارة .