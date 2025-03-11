السوداني: داعمون للرياضة حتى تتكلل الجهود بالصعود للمونديال

أكد السوداني، الثلاثاء، استمرار في دعم الرياضة حتى تتكلل الجهود بالصعود إلى نهائيات .

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب الكروي الذي فاز ببطولة للاعبين القدامى، التي أقيمت مؤخراً في الكويت".

وبارك لهم الفوز بالبطولة، مؤكداً أن التقدم في أي محفل رياضي هو أمر يسعد كل العراقيين، خصوصاً في كرة القدم التي نأمل أن تستمر في طريق الفوز، مشيداً بجميع من أسهم في تحقيق الفوز من اتحاد كرة أو كادر تدريبي أو لاعبين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم اللاعبون السابقون الدعم لإخوانهم في المنتخب الوطني، في هذه المرحلة المهمة من التصفيات المؤهلة إلى .



وأشار إلى "الحضور الدائم للحكومة مع الاتحاد والمنتخبات، خلال عامين ونصف"، مؤكداً أن "اهتمام الحكومة بالرياضة مسؤولية وطنية تقتضي الدعم، كما أن الرياضة يمكن أن تعكس الوجه المشرق للعراق، والتقدم الذي صار يتحقق في مختلف المسارات، ومنها مسار التنمية والبناء والاستقرار".



ولفت الى أن "مجلس الوزراء مستمر في دعم الرياضة، ومنها كرة القدم، حتى تتكلل الجهود بالصعود إلى نهائيات كأس العالم"، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب مصلحة البلد لتحقيق إنجاز التأهل الذي تنتظره الجماهير العراقية.