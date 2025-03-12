اعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في جنوب لبنان على طاولة المالكي وسفير لبنان

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ نيوز، إن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير الجمهورية لدى علي الحبحاب"، مبينا ان "المالكي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتبادل وجهات النظر بشأنها".وأشار إلى "حرص على تعريز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مجددا "موقف الداعم للبنان وشعبه الشقيق في الحفاظ على سيادته ووحدة اراضيه وترسيخ امنه واستقراره"، لافتا الى ان "الاجتماع شهد أيضا مناقشة موضوع اعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في جنوب من بيوت ومؤسسات المواطنين اللبنانيين".واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن "موقف الرافض للتجاوزات والاعتداءات الصهيونية على الاراضي اللبنانية، وضرورة السيطرة على حالة التوتر السائدة".بدوره، أشار السفير اللبناني إلى "حرص بلاده على توطيد العلاقات مع وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة، كما ثمن مواقف المساندة للشعب اللبناني".