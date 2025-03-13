وثيقة تكشف اسباب سحب قانون الحشد من مجلس النواب

وجاء في الوثيقة التي وردت لـ نيوز، إنه "نظراً لإقرار هيئة من مؤخراً وما تضمنه القانون المذكور من تنظيم عمل هيئة وتحديد وظائفها ومهماتها واختصاصاتها والتشكيلات المرتبطة بها ووضع الخطط الستراتيجية لتحقيق أهدافها وتنفيذ العمليات العسكرية المنوطة بها ، وبناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل من حيث التسليح والتجهيز والتدريب وذلك للإسهام في الدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه ومكافحة الارهاب بجميع أشكاله وبناءً على توجيه رئيس ، نرجو صرف النظر عن كتابنا آنفاً وإعادة المشروع المذكور آنفاً الى لإعادة النظر فيه واحتساب الكلف المالية الناجمة عن اعتماده بعد إقرار هيئة آنفاً وما يتضمنه من هيكلية جديدة".وأضافت الوثيقة: "آملين من مجلسكم الموقر اعتماد المشروع آنفاً الذي سيجري ارساله الى مجلسكم الموقر بالسرعة الممكنة وبما يكفل تنظيم خدمة منسوبي الهيئة ضباطاً ومتطوعين ومساواتهم مع أقرانهم العاملين في القوات المسلحة وتطوير القدرات العسكرية لتشكيلات ومجاهدي الحشد".