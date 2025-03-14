وزير الخارجية السوري: جادون بتعزيز الروابط مع العراق ونرفض أي تدخل خارجي

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، وتابعته نيوز، أنه "نزور ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا"، مشيرا الى ان "الشراكة القوية مع ستجعلنا أكثر مناعة في مواجهة التدخلات الخارجية".وأضاف، أن "سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية، وسوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق"، مردفاً أنه "على والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي تملي علينا فيها قوى خارجية ما نفعله".وبين أن "سوريا تواجه تحدي إعادة البناء وهو تحد يفهمه العراق"، مستدركاً أنه "ملتزمين بتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمار مع ، ونهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".