السوداني يستقبل وزير الخارجية السوري: أهمية احترام معتقدات ومقدسات الشعب

وذكر بيان لمكتب ورد لـ نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وجرى التأكيد على موقف الواضح والثابت في احترام خيارات الشعب السوري، بكلّ مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار ، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، وبهذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين".وأكد رئيس ، على "ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري، وعدم بأي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون منهم".كما أكد ، وفق البيان، على "وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، خصوصاً مع ما يجري اليوم من سيطرة جيش الكيان الغاصب على أراضٍ سورية".وأعرب ، عن "استعداد للمساهمة في دعم وإعادة إعمارها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية التنسيق لمواجهة مخاطر الإرهاب لتحقيق الاستقرار الداعم لإعادة إعمار والعمل على مواجهة الخطاب الطائفي".