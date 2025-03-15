الشيخ همام حمودي للسفير اللبناني: نفخر بصمود لبنان ولن نتخل عن دعمها

وذكر بيان لمكتب الشيخ ، انه "استقبل اليوم السبت السفير اللبناني في ، وبحثا تطورات الساحة ، وتحدياتها الراهنة، واطر تعزيز التعاون المشترك، ودعم إعادة الإعمار والاستقرار اللبناني".وخلال اللقاء، اعرب الشيخ عن "اعتزازه وفخره بصمود وتضحيات شعبها وصلابة إرادته في الدفاع عن سيادته وكرامته، مؤكدا وقوف رسميا وشعبيا مع واستعداده لدعم إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان، منوها إلى وجود لجنة حكومية عراقية في تعد الدراسات ميدانيا بهذا الشأن".وأشار إلى أن "أمن المنطقة لا يتجزأ، وان استقرارها مسؤولية تقع على عاتق جميع دولها، ويتوجب تعزيز اطر العمل المشتركة لحفظ أمنها القومي".