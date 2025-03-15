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الشيخ همام حمودي للسفير اللبناني: نفخر بصمود لبنان ولن نتخل عن دعمها
سياسة
2025-03-15 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
424 شوهد
أكد
رئيس المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي،
الشيخ
همام
حمودي
، أن
العراق
لن يتخلى عن دعم
لبنان
.
وذكر بيان لمكتب الشيخ
حمودي
، انه "استقبل
الشيخ
همام
حمودي
اليوم السبت السفير اللبناني في
بغداد
علي الحبحاب
، وبحثا تطورات الساحة
اللبنانية
، وتحدياتها الراهنة، واطر تعزيز التعاون المشترك، ودعم إعادة الإعمار والاستقرار اللبناني".
وخلال اللقاء، اعرب الشيخ
حمودي
عن "اعتزازه وفخره بصمود
لبنان
وتضحيات شعبها وصلابة إرادته في الدفاع عن سيادته وكرامته، مؤكدا وقوف
العراق
رسميا وشعبيا مع
لبنان
واستعداده لدعم إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان، منوها إلى وجود لجنة حكومية عراقية في
لبنان
تعد الدراسات ميدانيا بهذا الشأن".
وأشار إلى أن "أمن المنطقة لا يتجزأ، وان استقرارها مسؤولية تقع على عاتق جميع دولها، ويتوجب تعزيز اطر العمل المشتركة لحفظ أمنها القومي".
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