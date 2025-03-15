ماكرون يهاتف السوداني ويتفق معه على موعد لزيارة بغداد

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ نيوز، أنه "اتفق الجانبان خلال الاتصال على قيام فريق ثنائي بتحديد موعد لزيارة ماكرون إلى ، والتباحث بشأن إمكانية عقد النسخة الثالثة من مؤتمر للتعاون والشراكة".كما شهد الاتصال "تطابقاً في وجهات النظر بين وفرنسا في ما يتعلق بالعملية السياسية الجديدة في ، التي يجب أن تعبر عن التنوع الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تحقيق عملية سياسية تعددية وشاملة، كما تم التأكيد على أهمية تثبيت الاستقرار في ، وتعزيز الجهود لإعمار ، والحفاظ على الهدنة، ومنع أي تصعيد قد ينشأ نتيجة عدم الالتزام بها".وفي ما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، "جرى الاتفاق على التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل سلمي للملف الإيراني، وعدم المجازفة بالتصعيد، وضرورة حل الخلافات عبر الحوار".وأكد رئيس "حرص على إدامة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف المستويات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، مشيراً إلى المشاريع المهمة التي تقوم بها الشركات الفرنسية، وإمكانية توسيعها في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى العراق".من جانبه، أكد الرئيس ماكرون "رغبة بلاده في مواصلة التعاون مع بمختلف المجالات، مشدداً على استعداد للتنسيق مع في مجال مكافحة الإرهاب، لما يشكله من تحدٍّ عالمي وخطر على المستويين المحلي والإقليمي، مشيداً في الوقت نفسه بدور وجهوده في مكافحة الإرهاب".