واشنطن تؤكد التزامها بدعم أمن العراق واستقراره

وقال مكتب في بيان، "تلقى رئيس ، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الأمريكي بيت هيغسيث، جرى خلاله بحث الشراكة الاستراتيجية بين والولايات المتحدة، واهتمامهما المشترك بالاستقرار والأمن الإقليمي".

واستعرض الأمريكي التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية في ، مشيرًا إلى أن ستواصل عملياتها ما لم تتوقف الهجمات الحوثية على القوات الأمريكية وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد أن لا تسعى إلى التصعيد، وأن العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف هذه الهجمات.



من جانبه، شدد على أن "التهدئة والحوار هما السبيلان الناجعان لمعالجة الأزمات في منطقة حساسة وحيوية مثل الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل الموقف الثابت للعراق في التعامل مع التحديات الإقليمية، وأن سيواصل العمل وفق هذا المبدأ.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الأمني في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، كما ناقشا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.



وجدد التزام بحماية مستشاري التحالف الدولي الذين يتواجدون في بناءً على دعوة من الحكومة العراقية لدعم جهود مكافحة داعش، كما شدد على التزام بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.



كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمنع عودة التهديدات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، بما في ذلك داعش، وتعزيز الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي.



واستعرض الجانبان النجاحات الأخيرة في استهداف وقتل كبار قادة داعش، مشددين على أهمية الحفاظ على نهج قوي ومنسق في مكافحة الإرهاب لمنع التنظيم من إعادة بناء قدراته.



وتطرقت المحادثات أيضًا إلى الديناميكيات الأمنية الإقليمية، لاسيما الوضع المقلق في سوريا، وأعرب الطرفان عن عزمهما منع داعش في سوريا من تشكيل أي تهديد بعد أن تمكن من الحصول على أسلحة جديدة، ويعمل على إعادة تنظيم صفوفه، وهو ما يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي لمنع أي تصعيد جديد يهدد الاستقرار.



وجدد الطرفان التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما أكد الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقراره على المدى الطويل.



وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين والولايات المتحدة، والعمل معًا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.