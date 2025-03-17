الأمن النيابية تستضيف كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة تداعيات الأحداث في سوريا

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللجنة استضافت رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز ، ووكيل لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات في ، لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في وانعكاساتها على الأمن الوطني".وأضافت اللجنة، أن "هذه الاستضافة تأتي في إطار متابعة المستجدات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد".