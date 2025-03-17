وزير الخارجية: وصلتنا رسائل بنية إسرائيل قصف العراق ونجحنا بإبعاد البلاد عنه

وقال حسين خلال حديثه لقناة العراقية، "الهدف الأول للدبلوماسية العراقية إبعاد البلاد عن خطر الحرب ورؤيتنا حول أحداث 7 أكتوبر كانت واضحة بأنها ستجر لحروب أخرى بالمنطقة".وأضاف أن "العراق يختلف عن دول المنطقة في علاقاته مع الأمريكية وطلبنا عقد جولة من الحوار الاستراتيجي بين وأمريكا خلال العام الحالي في واشنطن"، معتبرا أن "سياسة هي إبعاد البلاد من نار الحرب".ولفت حسين الى أن "الحكومة نجحت في سياسة إبعاد عن الحرب لكن نحتاج الى الهدوء في الداخل".وتابع وزير الخارجية أن "التهديدات الاسرائيلية بضرب كانت واضحة وحكومتنا ودستورنا ومصالحنا تمنعنا من قرار الحرب"، مضيفا "وصلتنا رسائل بنية اسرائيل شن سلسلة ضربات على وأجرينا اتصالات مع ودول أخرى ونجحنا بإبعاد عن الضربات الاسرائيلية".