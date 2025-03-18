صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه

وقال سند في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته نيوز، ان "مذكرة قبض صدرت اليوم بحق وشقيقه".ولم يذكر سند سبب صدور هذه المذكر الا ان قضية أثيرت مؤخرا ضد ، حيث أفادت تقارير، بإن ، قد بدأت بالفعل في إجراءات إخلاء منزل الدوري، الذي ظل يشغله النائب السابق لسنوات.ونقلت التقارير نقلا عن مصادر القول أن "سامي بدأت فعلياً باجراءات اخلاء منزل الدوري بعد سنوات من شغله بشكل غير قانوني)، على حد تعبير المصادر"، وأضافوا إن "المنزل يقع في منطقة ببغداد، وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد رفض تسليم المنزل لأبناء الدوري، المعتقل منذ عام 2003، أو دفع الإيجار لهم"، مؤكدين إن "الدايني وسبق أن سوغ موقفه بالقول: إنه لا يرغب في إخلاء المنزل حتى لا يتم مصادرته أو إشغاله من قبل من وصفهم بـ العتّاكة".والدوري، الذي وُلد في عام 1949، كان من أبرز شخصيات النظام السابق، شغل مناصب مثل مدير الاستخبارات العسكرية ومحافظ كربلاء وبغداد، حيث يقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد.