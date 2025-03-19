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حان وقت "توزيع المناصب".. ماذا يحصل في كردستان؟
سياسة
2025-03-19 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
692 شوهد
السومرية
نيوز – سياسي
تمكن الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من انجاز العمل بمسودة تشكيل الحكومية العاشرة لإقليم
كردستان
العراق
.
وذكر مصدر سياسي ان "الحزبين سيركزان بعد الآن على توزيع المناصب ضمن الحكومة الجديدة، إذ سيتم إدراجها تحت ثلاثة محاور رئيسية، على أن يجري توزيعها بحسب النتائج الانتخابية".
ومن المتوقع أن "يتم البت بالأمر بعد عيد الفطر، وأن تعلن التشكيلة العاشرة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني".
والتقى وفدا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مساء الثلاثاء في
أربيل
، وبحسب تصريحات أدلى بها أعضاء الوفدين، فإن الاجتماع اختتم إعداد مسودة مشروع تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي الخطوة المقبلة، سيتوجه حزبا "الديمقراطي" و"الاتحاد" رسمياً إلى توزيع المناصب ضمن الحكومة، التي ستندرج تحت 3 محاور، حيث سيتم تحديد المناصب ضمن تلك المحاور، كالآتي:
1- المحور الأول يتعلق بالمناصب السيادية، الرئاسات الأربع (رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، ورئاسة المجلس القضائي، ونوابهم).
2- المحور الثاني يشمل الوزارات السيادية مثل (الداخلية، والبيشمركة، والثروات الطبيعية، والمالية، والتخطيط، ومجلس الأمن).
3- المحور الثالث ويضم الوزارات الخدمية ورؤساء الدوائر والهيئات، مثل: (البلديات، والصحة، والتربية، والتعليم العالي، التجارة والصناعة، إلى جانب هيئات النزاهة، والبيئة، وحقوق الإنسان، والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، ودائرة الألغام، وديوان الرقابة المالية).
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