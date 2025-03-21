الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحج السعودية تصدر تعليمات جديدة تخص كبار السن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520039-638781457952325477.jpg
4 جلسات في 3 اشهر.. هل يذهب البرلمان لـ"حل نفسه" مع استمرار التعطيل؟
سياسة
2025-03-21 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,708 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اعتبر عضو
اللجنة القانونية
النيابية، محمد عنوز، اليوم الجمعة، ان نوايا حل
مجلس النواب
"فيسبوكية"، مشيرا الى انه حتى بجمع التواقيع لحل البرلمان نتيجة عدم انعقاده، فلن يتحقق النصاب من قبل الكتل السياسية لحل المجلس الذي يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة.
وقال عنوز للسومرية نيوز، انه "لا يجوز تعطيل عمل
مجلس النواب
لاي سبب كان ويفترض ان تكون جلسات المجلس مستمرة مع ايمان حقيقي بالممارسة العملية الديمقراطية فيما يخص الاختلاف على القوانين، بان هناك اغلبية واقلية على اي تشريع وهذه تجسد الاجراءات التشريعية السليمة في النظام النيابي".
واعتبر ان "التعطيل من خلال عدم تحقيق النصاب سيتحول الى مصاب على الشعب العراقي بحكم عدم تشريع تشريعات يحتاجها والتي يفترض ان تغطي المؤسسات وتلبي الحاجات والاستجابة للحقوق المشروعة"، مشيرا الى ان "تعطيل الجلسات يتزامن مع تأخر جداول الموازنة".
وبين انه "اذا كان المجلس غير قادر على اداء واجباته الدستورية في عقد الجلسات وتشريع القوانين واداء دوره الرقابي فلا جدوى من وجوده"، مشددا على ان "مجيء النواب الى البرلمان ليس بإرادة شخصية بل بارداة جماهيرية شعبية بالتالي لا يجوز خذلان الارادة الوطنية العامة التي تجسدت في الانتخابات".
وفيما يخص حل
مجلس النواب
الذي بدأ يطرحه بعض النواب ردا على تعطل المجلس، قال عنوز انه "حتى لو جمعت التواقيع لحل المجلس فاذا لم تتوفر الارادة لا يمكن تحقيقه"، مشيرا الى ان "الاجراءات الدستورية لحل المجلس تتم بكتابة طلب تعرض على المجلس ثم يصوت المجلس بالاغلبية اي النصف زائد واحد، اما الاجراء الثاني فيقوم رئيس
مجلس الوزراء
مع رئيس الجمهورية بتقديم الطلب ويصوت المجلس ايضا بالأغلبية".
وشدد على ان "الارادة الوطنية العامة سواء كانت في المجتمع او بداخل المجلس لم تتجسد كي تعطي انطباعاً لغرض تحقيق الثقة بالعملية السياسية من خلال احترام الدستور والاجراء الدستوري"، مضيفا: "كفى فيسبوكيات يفترض ان يطلعون على الدستور ويعرفون طريقة حل المجلس، فحتى وان تم جمع تواقيع لحل المجلس فالكتل لن تحقق النصاب ولن تحضر الجلسة كما حصل في مرات كثيرة خلال عملية تشريع عدة قوانين".
ويقترب البرلمان من انهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأخيرة لكنه لم يعقد سوى 4 الى 5 جلسات فقط، مع استمرار تعطيل الجلسات وكسر النصاب.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
انتقادات لتصريحات المشهداني واتهامات بتعطيل جلسات البرلمان
14:08 | 2025-03-19
عضو بالجمهوري الأمريكي لـ السومرية: ممكن حل مشكلة كهرباء العراق بـ 12 شهراً
15:31 | 2025-02-12
السوداني يؤكد لـ "الأونروا" ضرورة استمرار العمل الإنساني لرفع معاناة الفلسطينيين
12:43 | 2025-02-14
4 دولارات توقف جلسة البرلمان
10:26 | 2025-01-19
مجلس النواب
البرلمان
تعطيل البرلمان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
محليات
52.18%
09:39 | 2025-03-19
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
09:39 | 2025-03-19
ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟
محليات
17.1%
12:39 | 2025-03-19
ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟
12:39 | 2025-03-19
انطلاق مباراة العراق والكويت ضمن تصفيات المونديال
رياضة
15.55%
14:15 | 2025-03-20
انطلاق مباراة العراق والكويت ضمن تصفيات المونديال
14:15 | 2025-03-20
الحرارة ستنهار 10 درجات والأمطار تطال 9 محافظات.. تفاصيل "الدفعة الشتائية" الأخيرة في العراق
أخبار الطقس
15.17%
01:43 | 2025-03-20
الحرارة ستنهار 10 درجات والأمطار تطال 9 محافظات.. تفاصيل "الدفعة الشتائية" الأخيرة في العراق
01:43 | 2025-03-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
بغداد الطوبجي - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-20
ناس برمضان
بغداد الطوبجي - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-20
ليلة رمضانية
د. علي النشمي - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-20
ليلة رمضانية
د. علي النشمي - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-20
قطع وريد
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-20
قطع وريد
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-20
شباب امرأة
الحلقة ٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-20
شباب امرأة
الحلقة ٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
حكاية لونا
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-20
حكاية لونا
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-20
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-20
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-20
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
بغداد الطوبجي - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-20
ناس برمضان
بغداد الطوبجي - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-20
ليلة رمضانية
د. علي النشمي - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-20
ليلة رمضانية
د. علي النشمي - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-20
قطع وريد
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-20
قطع وريد
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-20
شباب امرأة
الحلقة ٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-20
شباب امرأة
الحلقة ٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
الله بالخير
بصمة خير وقلوب رحيمة - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
12:00 | 2025-03-20
حكاية لونا
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-20
حكاية لونا
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-20
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-20
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-20
اخترنا لك
العراق يتجه للجزائر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال... هل يتخلص من أزمة الصيف؟
07:14 | 2025-03-21
الحكومة العراقية تنفي تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا
13:41 | 2025-03-20
السوداني يؤكد أهمية مشروع توليد الطاقة من معالجة النفايات
12:30 | 2025-03-20
السوداني يطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات
09:34 | 2025-03-20
استثمار البصرة ملاحقة بتهمة إنشاء مجمعات سكنية مخالفة (وثيقة)
05:59 | 2025-03-20
البرلمان يعتزم معالجة مشاكل التأخير في الحصول على الفيزا الإلكترونية العراقية
05:13 | 2025-03-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.