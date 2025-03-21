السوداني: رحل امير المؤمنين جسدا ولكن حضوره مستمر فينا

وقال رئيس السيد في كلمة في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:🔷 قبل 14 قرناً من اليوم، وفي مثل هذه الأيام من شهر رمضان الفضيل كان العالم أجمع على موعد مع حدث جلل ومصيبة عظمى.🔷 رحل الإمام علي عليه السلام جسداً عن هذه الدنيا، لكن حضوره مستمر، بما تركه من سيرة تجسدت فيها كل القيم السامية والمعاني الفاضلة.🔷 (فزت ورب الكعبة) ليس عبارة عاطفية مجردة، بل هو منهج أخلاقي يستند الى فكرة التكامل الانساني في تساوي خيارات والحياة.🔷 إن التكامل الدنيوي للإمام ليس منفصلاً عن مرتبته الأخروية، التي تجعلنا اليوم نستنير بفيض وجوده قولاً وفعلاً.🔷 إن صورة أمير المؤمنين عليه السلام كحاكم لم تفارق مراتب التكامل، حتى في أصعب اللحظات والاختبارات التي تعترض حياة الإنسان.🔷 في الحروب التي خاضها مضطراً، كانت إنسانيته الناصعة تتقدم قبل سيفه.🔷 تجسدت إنسانية امير المؤمنين العالية عندما كان يوصي بالأسير، ويستجلب الاعذار لعل المخطئون يعودون لرشدهم، وحين أوصى برعاية قاتله.🔷 إن سيرة الإمام علي عليه السلام في الحكم مصداق لكل معاني الصلاح والحرص على الرعية.🔷 كان الجميع متساوين في حكمه، لا يتقدم شخص على آخر إلا بمقدار الصلاح ونظافة اليد وطهارة النفس، وهو بهذا قد سنَّ دستوراً للأمة والحاكم.🔷 نجاح الحاكم لا يقف عند مجهوده الشخصي فقط، بل بمعاونة الجميع له بأن يكونوا نزيهين حريصين على مال الدولة، متعففين عن الطمع فيه.🔷 الإمام عليه السلام يوجب على الجميع مراعاة المصلحة العليا للأمة والدولة.🔷 كتب عليه السلام لواليه على مصر مالك الأشتر (رض)، عهداً إدارياً شاملاً، يتضمن محاربة الفساد، والدعوة لعمارة الأرض واستثمار مواردها، ورعاية الفقراء ومحاربة أسبابه.🔷 إن روح وسيرة أمير المؤمنين يجب أن تكون رابطاً يشد جسد الأمة الاسلامية، التي ما أحوجنا اليها اليوم بعد أن تكاثر الاعداء عليها.🔷 غزة المكلومة، ولبنان الجريح، وغيرهما، كل هذه المحن توجب علينا أن نتحد ونكون يداً لا تلويها المحن.