ظهر في رجب كما تنص الروايات.. الجبوري: 50% من قادة الاطار يؤمنون أن الشرع هو "السفياني"

وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" الذي تبثه ويقدمه الإعلامي حسام الحاج، إن "معظم التفاعل السياسي الذي حصل مع احداث الساحل السوري ليس بدافع انساني بل طائفي".واعتبر ان "التفاعل والدعاية السلبية ضد الشرع والإدارة السورية لا يقتصر على أسباب سياسي وأخرى تخص المنطقة، بل تتعلق بمعتقدات دينية وروايات وموروث".وأكد أن "50% من قادة الاطار التنسيقي فقط الذين سمع منهم بشكل مباشر، يعتقدون ان الشرع هو السفياني".وتنص الروايات في التراث الشيعي على خروج السفياني من الشام، وهو من نسل أبو سفيان، ويقاتل الامام المهدي، ويكون ظهوره في شهر رجب، ومن الملفت ان سقوط نظام الأسد وبروز الجولاني حدث في شهر الماضي، والموافق شهر رجب بالفعل.