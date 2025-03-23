السوداني يوجه بإعداد خطط للإسراع بعملية إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرَفي والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، واهداف الاصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما، وفي هذا الصدد وجه رئيس باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع تابع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الأول، الذي جرى إقراره في جلسة المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد".وأشار المكتب، الى ان "شركة (ارنست ويونغ) قدمت تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الأول".