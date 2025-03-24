بالوثيقة.. إجراءات قانونية بحق شقيق بارزاني

نيوز – محلي

وجه الادعاء العام، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شقيق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني برزاني.

وجاء في كتاب للادعاء العام موجه الى الثالثة ورد لـ نيوز، والذي تضمن "بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شقيق لتواجده بسفارة الكیان الصهیوني في برلين".

