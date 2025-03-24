البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي

انهى ، مساء الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون .



وقالت الدائرة الإعلامية في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون الشعبي".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية وحكومة جمهورية قبرص".

وتابع البيان أن "مجلس النواب يُنهي تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة"، مشيرا الى ان "المجلس يؤجل التصويت على التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ۱۹۹۸".



وعقد ، مساء اليوم الاثنين، جلسة جديدة برئاسة رئيس محمود وحضور 170 نائبا.