العراق يطلع على مضمون رسالة ترامب إلى إيران

وقالت الخارجية العراقية في بيان، " تلقى نائب وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".

وأضاف البيان "بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في ولبنان على خلفية خرق الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الهجمات الأميركية على اليمن".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن "قلقه إزاء هذه التطورات"، كما أطلع الوزير الإيراني نظيره العراقي على "مضمون رسالة الرئيس الأميركي، ، الموجهة إلى القيادة الإيرانية، ممثلة بمرشد الثورة السيد علي خامنئي"، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية سترد على الرسالة.



وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك.



من جهته، أعرب حسين عن قلقه من التصعيد المتزايد في المنطقة، مثمناً خطوة اطلاعه على مضمون رسالة الرئيس ، مؤكداً أمله في أن يسهم تبادل الرسائل في فتح قنوات للحوار بين الجانبين.