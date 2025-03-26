السوداني يوجه بالتنازل عن الدعاوى المقامة ضد الإعلاميين

وجه ، بالتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد الإعلاميين والصحفيين.

وجاء التوجيه في جلسة رمضانية ودية مع مقدمين برامج وممثلين عن قنوات فضائية بينها الفضائية.

وشهدت الجلسة توجيه بالتنازل عن جميع الدعاوى المقامة من قبله ضد الإعلاميين والصحفيين في المحاكم العراقية.