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السيد الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات
سياسة
2025-03-27 | 13:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11,518 شوهد
أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى
الصدر
، اليوم الخميس، موقفه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لن يشارك في عملية انتخابية "عرجاء".
وقال
السيد
الصدر
في رد على سؤال يخص الانتخابات المقبلة، "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين، فإن الله تعالى لا يحب الفساد وليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبة في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".
وأضاف "إنني مازلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي ولذا فأني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم.. وسنبقى محبين للعراق نفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق".
وتابع "أي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والتبعيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله- اللهم فافصل بينها وبينهم وأنت خير الفاصلين".
أدناه نص بيان
الصدر
..
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