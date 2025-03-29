بعد اعلان السيد الصدر عدم المشاركة في الانتخابات.. موقف رسمي لتيار الحكمة

وقال عضو تيار الحكمة فهد لـ ، ان "تغيرات سياسية كثيرة ستحصل خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن الجزم من عدم مشاركة في الانتخابات المقبلة"، مبينا ان "التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) جزء اساسي ومهم من الوضع العراقي ومن البيت الشيعي خاصة ولديهم قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة لابد ان يتم تمثيلها في والحكومة المقبلة".واضاف ان "الامر متروك للتيار الصدري في قراره"، موضحا ان "سنوات مضت دون مشاركة التيار الصدري ولكن التأثير الكبير لم يكن واضحا من ناحية عدم مشاركتهموبين انه "منذ بداية تشكيل حكومة او الاطار وعند انسحابهم من في حينها حاولت القوى السياسية ومنها تيار الحكمة عبر تصريحات اعلامية وحديث وجهه في الاعلام انه لابد من العدول عن هذا القرار والمشاركة في العملية السياسية وتمثيل قواعدهم الشعبية والمجتمعية وهي قواعد كبيرة".وتابع "لا اعتقد ان قوى الاطار سوف تذهب نحو اعادة او اقناع بعض الشخصيات الصدرية لاغراض العودة الى العمل السياسي فهذا الامر متروك للتيار"، موضحا انه "لم نصل الى مرحلة المناقشات، لكن مشاركة التيار ضرورية ولا توجد مشكلة لدينا ولدى قوى الاطار في مشاركتهم من عدمها".