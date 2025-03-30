رئيس الوزراء يفتتح مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في ميسان

– سياسي

افتتح ، اليوم الاحد، مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في .



وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس افتتح مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في محافظة ميسان".