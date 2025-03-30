رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل طريقين رئيسيين في ميسان

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس اطلق الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- الشيب) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في محافظة ميسان".