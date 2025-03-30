السوداني يتلقى تهنئة رئيس الإمارات بمناسبة عيد الفطر

نيوز- سياسي

تلقّى رئيس ، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس الشيخ ، قدّم خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد .

وقال لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ انه "تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين".