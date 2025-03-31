العوادي ينفي تدخل رئيس الوزراء بتحديد أيام عيد الفطر المبارك

وقال ردا على سؤال وتابعته : إن "الحديث عن تدخل الحكومة أو ، بشأن تثبيت رؤية وتحديد يوم عيد ، عارٍ عن ولا أساس له".وأكد أن "رئيس الوزراء يؤمن ويعمل بمنح المؤسسات الدينية حقها ومساحتها في هذا المجال الخاص بها حصرا وينأى بنفسه عن هذه الأمور، كونها تعود الى تقدير مراجع الدين والفقهاء والمؤسسات فهي المعنية لوحدها في تحديد المواعيد والمسائل ، ويشدد على احترام جميع القناعات في إطار مساحة جميع معتقدات أبناء الشعب العراق".