الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من السوداني

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية ان "القائمة بأعمال في ندى كريم مجول، سلمت رئيس الجمهورية جوزاف عون، رسالة من رئيس العراقيّ السّوداني".وأضافت ان "الرسالة تضمنت توجيه دعوة رسمية لعون لزيارة ، للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".