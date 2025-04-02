المالكي يتحدث عن "خطر يحيط بالانتخابات القادمة"

وقال في كلمة مصورة بخصوص الانتخابات وتابعتها السومرية نيوز، ان "العراق يتقدم بخطوات ثابتة باتجاه الاستحقاق الانتخابي المقبل"، مشيرا الى ان "أي نظام لا يمكن أن يكون ديمقراطيا إن لم يكن فيه جولات انتخابية تعطي للأمة دورها في إدارة العملية السياسية".واكد ان "الانتخابات يجب أن تكون بمشاركة واسعة ونزيهة وبعيدة عن استغلال المال العام وعن التلاعب والتزوير"، معتبرا ان "الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير السلمي والسلس للسلطة وهي حق وواجب على كل مواطن".وشدد انه "على العراقيين عدم الاستماع لكل من يحاول ثنيهم عن المشاركة بالاستحقاق الانتخابي المقبل"، مشيرا الى انه "رغم بعض السلبيات التي حصلت بالانتخابات السابقة إلا إن العراق تمكن من إدارة العمليات الانتخابية بشكل جيد حتى الآن".واعتبر المالكي انه "لا خيار للراغبين أو للرافضين للعملية السياسية إلا الذهاب باتجاه صناديق الانتخاب من أجل التغيير أو لاختيار مجلس نواب لديه القدرة التشريعية والرقابية".وتحدث المالكي عن "خطر يحيط بالانتخابات"، الا انه قال انه "سيتحدث عنه لاحقا وعلى المواطنين الالتزام باتفاق وعقد لحماية العملية الانتخابية ورفض حالات التلاعب وبذل الأموال لأجل إفسادها".