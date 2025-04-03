"العزم": سامراء ليست صفقة سياسية ولا ورقة مذهبية

وقال الأشرف في بيان، "من يفكر بتحويل إلى محافظة على أساس طائفي، إنما يعبث بوحدة ويستفز الذاكرة الوطنية لأهل المدينة الذين تشرفوا بخدمة مراقد أجدادهم أهل البيت عليهم السلام".

وأضاف أن "سامراء ليست صفقة سياسية ولا ورقة مذهبية، ومن يحاول تمزيق الجغرافيا لخدمة مشاريع مشبوهة سيُواجه برفض وطني حاسم".