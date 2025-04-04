المفوضية تحسم الجدل: الانتخابات ستجري في موعدها

وقالت المتحدثة باسم ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مفوضية الانتخابات ملتزمة دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".ولفتت إلى، أن "عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب"، مشيرة إلى أن "عملية تحديث سجل الناخبين تشمل (تسجيل الناخبين الجدد، تصحيح البيانات، حذف أسماء المتوفين)، بالإضافة إلى تسجيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين".وأضافت أن "المفوضية تستقبل الناخبين عبر 1079 مركز تسجيل في عموم ، إلى جانب تسيير فرق جوالة إلى المؤسسات ودوائر الدولة بهدف التوعية والتثقيف حول أهمية تحديث السجلات الانتخابية".وأشارت الغلاي، إلى أن "المفوضية تعمل في الوقت الحالي على تأهيل وإعداد الأجهزة الانتخابية وصيانتها لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة"، مؤكدة على "ضمان حقوق الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم البيومترية، وذلك من خلال استخدام تقنية تصويب صورة العين والوجه".ولفتت الغلاي إلى أن "ليس كل الناخبين بحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل، إذ يمكن لمن يمتلك بطاقة ناخب تحتوي على صورة شخصية ولم يطرأ تغيير على بياناته أن يستخدمها مباشرةً، وعملية التحديث تشمل النقل بين المحافظات والتبليغ عن حالات الوفاة أيضاً".وأكدت أن "المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء".