"التهديد" يشيع في السياسية السنية.. حادثة جديدة بين "أبناء عم في حزبين مختلفين" بعد واقعة الحلبوسي والملا

وقبل أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية، بصور من محادثات مكتوبة تضمنت تهديدا صريحا بالقتل اطلقه زعيم تقدم بحق النائب السابق والسياسي عن تحالف العزم .ويبدو أن العملية "ألهمت" أعضاء تقدم الاخرين، حيث نشر رئيس هيئة استثمار عامج، تهديدا صريحا بحق احد أعضاء عن تحالف العزم الحماد.وكتب العامج في منشور على حسابه في بالنص: "رسالة الى عمامي المحامدة والبشلال بصورة خاصة، علي الحماد تجاوز كل الخطوط الحمر.. ولخاطركم راح اعبر هذا التجاوز.. لكن اذا تكرر هذا الامر علي الحماد يتفجج وينسحل من عقاله بفلكة .. وهذا تهديد رسمي".والمفارقة ان عملية "التهديد الرسمي" كما اصطلح عليها العامج، صادرة من سياسي من تحالف تقدم بحق سياسي من تحالف العزم، على طريقة ما حصل بين والملا، لكن المفارقة الأكبر ان كلا الشخصين هم أبناء عمومة من المحامدة، الامر الذي تسبب بجلسة عشائرية وانهاء الازمة سريعًا، كما انه تسبب باستياء في أوساط المحامدة على الخلاف السياسي بين أبناء العمومة.