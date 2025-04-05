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توجيهات حكومية تخص القرار الأمريكي بزيادة التعرفة الكمركية
سياسة
2025-04-05 | 13:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,152 شوهد
اصدر رئيس الوزراء
محمد
شياع
السوداني
، السبت، توجيهات حكومية تخص قرار
الولايات المتحدة
زيادة التعرفة الكمركية.
وجاء في بيان لمكتب
السوداني
، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
محمد
شياع
السوداني
، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
واستعرض الاجتماع، "البيانات الرقمية الصادرة عن
وزارة التجارة
، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُـنيت على الفارق في
الميزان
التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من
العراق
على البضائع الأمريكية".
ولفت البيان الى أنه "اتضح، من خلال بيانات
وزارة التجارة
، أن الجزء الأكبر من استيرادات
العراق
من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأشار الى أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس
مجلس الوزراء
محمد
شياع السوداني
بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي".
وتضمنت التوجيهات "العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع
الولايات المتحدة
الأمريكية".
كما تضمنت "العمل على تطوير
الخدمات المصرفية
بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة".
وشملت أيضا "توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع
الولايات المتحدة
، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية".
وتضمنت كذلك "تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب سيادته".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، وسيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
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