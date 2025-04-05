الحكيم: العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني ، السبت، أن يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط، مشيرا الى أن هذا الأمر يتطلب مغادرة أحادية الدخل والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع.

وقال خلال لقائه بعدد من قيادات مكتب الشباب في تيار الحكمة الوطني، إن "تيار الحكمة الوطني ينظر إلى مكتب الشباب كإضافة نوعية بين مؤسساته التيارية"، موضحا أن "تيار الحكمة الوطني تيار يحمل سمات ومهام اجتماعية، ويهتم بالمجتمع بكل فئاته وألوانه وتعددياته".

وشدد على "التمسك بمنهج الاعتدال والوسطية، حيث إن هذا المنهج يمثل الأساسي لحماية البلد ورعاية مصالح الجمهور، فالاعتدال يمثل مصدر قوة ودليلًا على قوة متبنيه".



وجدد التأكيد على "أهمية التعامل مع التحديات الإقليمية من مبدأ لا تهوين ولا تهويل"، مضيفا أن "استقرار مهم جدًا لاستقرار المنطقة".

ولفت الى أن "العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط، مما يتطلب مغادرة أحادية الدخل والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع الذي يعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة"، مؤكدا "قدرة على إحداث التغيير في كل هذه المسارات".



وحول الانتخابات المقبلة، أكد الحكيم أنها "قائمة في موعدها، وهي مفصلية بين الاستقرار واللااستقرار"، مستبعدا "تعديل الحالي لاعتبارات كثيرة، منها أن القانون بوضعه الحالي جُرِّب مرتين وأثبت فاعليته وموضوعيته وإنصافه للجميع".