العزم: حادثة المهندس بشير تمثّل اختباراً حقيقياً لمصداقية مؤسسات حقوق الإنسان

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أنه "يتابع تحالف العزم بقلق بالغ ظروف وفاة المهندس الشاب "بشير خالد" وما رافقها من معلومات متداولة عن تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في ، ومطالبات واسعة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".وتابع: "نتقدم بأحرّ التعازي لأسرة الفقيد وأصدقائه وذويه، فإننا نتمنى على ، المعروف بتاريخه المهني، أن يتابع القضية شخصياً بما يليق بثقة الناس به".واكد التحالف، بحسب البيان، أن "هذه الحادثة تمثّل اختباراً حقيقياً لمصداقية المؤسسات المعنية في حماية حقوق الإنسان، كما نطالب بفتح تحقيق فوري وعادل وشفاف، يُفضي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الشنيع، أيّاً كانت صفته أو موقعه، منعاً لتكرار مثل هذه الانتهاكات وحفاظاً على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".