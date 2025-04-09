تخص الانتخابات وقمة بغداد.. السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس استهلّ جلسته بقراءة سورة الفاتحة على روح آية الله العظمى السيد محمد باقر ، وأخته آمنة ، وعلى أرواح جميع شهداء ، تزامناً مع ذكرى استشهادهما، التي توافقت مع حلول الذكرى الـ22 لسقوط النظام الدكتاتوري.وأشار إلى أن خلاص من النظام البعثي الإجرامي ذكرى مهمة في تاريخ العراق الحديث وشعبه، كونها شهدت تحرر العراق من أغلال الطغيان، لينطلق نحو حريته واستقلاله.وأوضح أنّ ما تحقق بعد هذا التاريخ من نظام ديمقراطي ودستور يكفل حقوق جميع العراقيين، والذهاب نحو بناء الوطن وتنميته، وهو ما سارت عليه الحكومة الحالية التي عملت على إنجاز استحقاقات مهمة في المسارات السياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية.وبناءً على كتاب المستقلة للانتخابات الوارد إلى ، بالعدد خ /25/ر.م/ 24 في 25 آذار 2025، واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، بحسب البيان.وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على تسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على توفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الديمقراطي المهم.وأقر مجلس الوزراء – بحسب البيان - توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقية.وضمن جهود الحكومة الخاصة بتطوير القطاع النفطي والغازي، أقر المجلس المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز.وبالنظر لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة ، صوت المجلس على متطلبات إجرائها من جميع المجالات.وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوت المجلس بالموافقة على تخويل وكيل للشؤون الثنائية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفًا على لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها.