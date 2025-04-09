طالباني والمالكي يبحثان ملف الانتخابات وتوفير الارضية لاجرائها

وقال مكتب في بيان، "التقى بافل رئيس الكوردستاني في السيد رئيس ائتلاف دولة القانون".

وناقش الجانبان "آخر المستجدات في والمنطقة"، واكدا على "ضرورة حل المشكلات بالحوار والتفاهم".

وأكد طالباني خلال اللقاء "حرص على تعزيز واستمرار الحوار المسؤول بين جميع الاطراف لحماية الاستقرار السياسي وازالة العراقيل التي تعترض مسار الحكم في البلاد".

كما ناقش الجانبان "ملف انتخابات وتوفير الارضية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، واكدا على "أهمية اجراء انتخابات شفافة ونزيهة تكون عاملاً للمزيد من الاستقرار والرفاهية للمواطنين في اقليم كوردستان والعراق".