السوداني يبحث مع مدير الامن اللبناني ملاحقة الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن "اللقاء شهد البحث في تنمية التعاون بين البلدين، في مجال ملاحقة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، إضافة الى توسعة التنسيق في مجالات جرائم تجارة ، والاتجار بالبشر، ومجالات الأمن السيبراني".وأشار رئيس الى "أهمية الارتقاء بالتواصل الفني والاستخباري بين في البلدين، من أجل تعزيز تبادل المعلومات، وضمان عدم الإفلات من العقوبة، والتأسيس لبيئة طاردة للجريمة في المنطقة، مجدداً دعم للبنان وشعبه في مختلف المجالات".