"ادارة الدولة" يتفق على اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي

وقال ، في بيان "عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الاعتيادي الخميس، في القصر الحكومي، بحضور رئيس ، ورئيس محمود المشهداني".واستذكر الائتلاف "الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان 2025، واستشهاد السيد الشهيد الصدر"، مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه في مقارعة الديكتاتورية.ورحب ائتلاف إدارة الدولة بـ"قرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل"، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الدستوري لاختيار ممثلين لهم.وشدد الائتلاف على "الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي"، مثمناً استجابة الحكومة والجهات ذات الصلة لمطالب المتظاهرين.وأكد المجتمعون "أهمية إكمال الإجراءات القضائية والقانونية بشأن حادثة وفاة المواطن خالد ومحاسبة المقصرين".كما ناقش الائتلاف "بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والوقوف بوجه أي تحديات ربما تنتج عن انخفاض أسعار النفط، ومعالجة ذلك عبر حلول صحيحة ومستدامة"، داعياً وسائل الإعلام والقوى السياسية وجميع الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية المشتركة والمصالح العليا للبلاد.واستعرض الائتلاف الوضع الأمني العام في المنطقة والعالم والتدابير اللازمة التي يتخذها لمواجهة ما يفرزه أي تغيير سياسي أو أمني في المنطقة والعالم.