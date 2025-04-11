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تحذير برلماني.. الانتخابات ستتأجل في هذه الحالة
سياسة
2025-04-11 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,341 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
حذر عضو ائتلاف ادارة
الدولة النائب
عامر الفائز
، اليوم الجمعة، من اجراء أي تعديل على
قانون الانتخابات
، فيما بين ان ذلك سيؤجل اجراء الانتخابات.
وقال الفائز لـ
السومرية نيوز
، انه "لا يوجد اي تعديل على
قانون الانتخابات
لان الوقت لا يسمح لذلك"، مبينا ان "المفوضية رفضت اي تعديل وان حدث سوف تتأجل الانتخابات ونحن لا نريد ذلك".
وأضاف ان "قوى الاطار جميعها لا تريد تعديل
قانون الانتخابات
الحالي وانما فقط دولة القانون تطالب بالتعديل".
وذكر ان "التحالفات هي لغاية الان غير واضحة، لكن هناك حوارات مبدئية وبعضها وصلت الى مراحلها النهائية لكن لا يوجد شيء معلن"، لافتا الى ان "قوى الاطار التنسيقي سوف تدخل على شكل قوائم متعددة مثل انتخابات مجالس المحافظات وبعد الانتخابات تلتئم".
فيما اكد الخبير القانوني حبيب عبد لـ
السومرية نيوز
، انه "بعد تحديد موعد الانتخابات من قبل
رئيس الوزراء
، من غير الممكن تعديل قانون الانتخابات من الناحية الفنية"، مشيرا الى ان "المفوضية لن يكون لها القدرة على اجراء انتخابات بقانون معدل بسبب ضيق الوقت وعدم تدريب الكوادر على الصيغة الجديدة لقانون الانتخابات باعتبار انه سوف يكون نظام مختلط بين النسب وبين الاعلى 30 - 70 او 10 -90 او 20-80".
وذكر ان "مجلس النواب من غير الممكن ان يلتئم ويصوت على تعديل قانون انتخابات"، موضحا ان "تحديد الموعد بوقت مبكر من قبل الحكومة هو لغرض الاستعدادات الفنية وايضا لقطع الطريق على المطالبة بتاجيل الانتخابات لفترة زمنية معينة وهذا الاجراء هو حدث بعد اجتماع الاطار التنسيقي الأخير".
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