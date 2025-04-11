تحذير برلماني.. الانتخابات ستتأجل في هذه الحالة

وقال الفائز لـ ، انه "لا يوجد اي تعديل على لان الوقت لا يسمح لذلك"، مبينا ان "المفوضية رفضت اي تعديل وان حدث سوف تتأجل الانتخابات ونحن لا نريد ذلك".وأضاف ان "قوى الاطار جميعها لا تريد تعديل الحالي وانما فقط دولة القانون تطالب بالتعديل".وذكر ان "التحالفات هي لغاية الان غير واضحة، لكن هناك حوارات مبدئية وبعضها وصلت الى مراحلها النهائية لكن لا يوجد شيء معلن"، لافتا الى ان "قوى الاطار التنسيقي سوف تدخل على شكل قوائم متعددة مثل انتخابات مجالس المحافظات وبعد الانتخابات تلتئم".فيما اكد الخبير القانوني حبيب عبد لـ ، انه "بعد تحديد موعد الانتخابات من قبل ، من غير الممكن تعديل قانون الانتخابات من الناحية الفنية"، مشيرا الى ان "المفوضية لن يكون لها القدرة على اجراء انتخابات بقانون معدل بسبب ضيق الوقت وعدم تدريب الكوادر على الصيغة الجديدة لقانون الانتخابات باعتبار انه سوف يكون نظام مختلط بين النسب وبين الاعلى 30 - 70 او 10 -90 او 20-80".وذكر ان "مجلس النواب من غير الممكن ان يلتئم ويصوت على تعديل قانون انتخابات"، موضحا ان "تحديد الموعد بوقت مبكر من قبل الحكومة هو لغرض الاستعدادات الفنية وايضا لقطع الطريق على المطالبة بتاجيل الانتخابات لفترة زمنية معينة وهذا الاجراء هو حدث بعد اجتماع الاطار التنسيقي الأخير".