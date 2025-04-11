رئيس الوزراء الكرواتي يزور بغداد في هذا الموعد

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أن "نائب رئيس وزير الخارجية، ، التقى بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، غوردان غرليتش رادمان، وذلك على هامش أعمال النسخة الرابعة من (ADF2025)".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وكرواتيا، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنفط، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك".ورحّب الوزير "بزيارة وفد حكومي اقتصادي وتجاري برفقة الكرواتي إلى ، بهدف توسيع آفاق التعاون والاستثمار"، مؤكداً على "أهمية تطوير الشراكات الاقتصادية مع كرواتيا، بما يخدم مصالح البلدين".وأكّد حسين بأن "العلاقات العراقية – الكرواتية تستند إلى أسس صداقة وتفاهم متبادل، ونسعى إلى ترجمتها إلى تعاون عملي في مجالات حيوية تخدم مصالح شعبينا، لا سيما في قطاع الطاقة والاستثمار".وتابع البيان، أن "وزير الخارجية تسلم دعوة رسمية من نظيره الكرواتي للمشاركة في (مؤتمر الطاقة والأمن) المقرر عقده في العاصمة الكرواتية زغرب خلال شهر تموز المقبل".من جانبه، أكد الوزير الكرواتي على "متانة العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى "زيارة الكرواتي المرتقبة إلى في تشرين الأول/أكتوبر 2025، في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة".