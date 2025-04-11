هل ستزور العراق؟.. الشرع يرد على سؤال صحفي: اهلنا وحبايبنا (فيديو)

رد الرئيس السوري الجديد، احمد الشرع، على سؤال صحفي حول زيارة قريبة الى قائلاً: اهلنا وحبايبنا.

وحصلت على فيديو يظهر فيه الرئيس السوري احمد الشرع وهو يرد على سؤال صحفي حول زيارة مرتقبة الى : " نتشرف اهلنا وحبايبنا"