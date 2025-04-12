وزير الخارجية يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة

وقال بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، إن "نائبُ رئيس وزيرُ الخارجيَّة، ، التقى يوم السبت الموافق 12 نيسان 2025، الأمين العامَّ لمؤتمر التفاعل وتدابير في (CICA)، خيرت ساريباي، وذلك بحضور سفير جُمْهُوريَّة لدى ، ".وجرى خلال اللقاء "بحثُ سُبُل تعزيز التعاون في مجالات الرّقمنة وتطوير البُنى التحتيّة للمواصلات، بما يتوافقُ مع أهداف المؤتمر في ترسيخ الثقة وتعزيز الشراكة بين ".وأكَّد حسين على "أهميَّة ترسيخ الاستقرار الإقليميِّ كعنصرٍ أساسٍ لتحقيق التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أنَّ العراق يُعدُّ من الدول المحوريّة في جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يُسهمُ في تهيئة بيئةٍ آمنةٍ تُعزّزُ التعاون الاقتصاديَّ والأمنيَّ بين الدول الأعضاء".من جانبه، أعلن ساريباي أنَّ "القمّة المقبلة للمؤتمر ستُعقدُ في أذربيجان عام 2026، وستسبقُها اجتماعاتٌ وزاريّةٌ تُعقدُ على هامش أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة. كما أشاد بالتزام العراق بتسديد مستحقّاته الماليّة تجاه المؤتمر، مُثمِّنًا دوره الفاعل في مناقشة القضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترك".وتناول اللقاءُ أيضًا سُبُل تعزيز التعاون المُشترك في إطار (CICA)، بما يخدمُ مصالح الدول الأعضاء، ويُسهمُ في تحقيق التكامل في مجالات التكنولوجيا والبُنى التحتيّة، بما ينسجمُ مع رؤية المؤتمر نحو التنمية والازدهار في القارّة الآسيويّة، وفق البيان.