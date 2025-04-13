تعليق عراقي جديد يخص مباحثات واشنطن وطهران

وقالت في بيان، "عُقدت، اليوم الأحد، في ولاية أنطاليا التركية، أعمال الاجتماع الخامس رفيع المستوى للآلية الأمنية بين وتركيا، بمشاركة وفدي البلدين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مع تركيز خاص على مكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري".

وترأس الوفد العراقي، وفق البيان نائب رئيس ، فيما ترأس الوفد التركي وزير الخارجية ، وشملت أجندة الاجتماع مناقشة التعاون الأمني والعسكري، ومكافحة تنظيم داعش والتدخلات الإسرائيلية في ، والعدوان على غزة، فضلًا عن استعدادات حزب لنزع السلاح.



وأكد فؤاد حسين أن "انعقاد هذا الاجتماع يعكس الجدية المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية"، مشيرًا إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والمفاوضات الجارية بين والولايات المتحدة، والحرب الدائرة في غزة.

كما شدد على دعم للحلول السلمية، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر التصعيد الإقليمي، ومؤكدًا أن "المباحثات بين وطهران تمثل السبيل الوحيد لتجنّب حرب شاملة".



وحذر من "تصاعد نشاط تنظيم داعش في سوريا"، داعيًا إلى مواجهته من خلال الخماسية التي تضم كلًّا من العراق وتركيا والأردن ولبنان وسوريا".



وشدد وزير الخارجية على "دعم الحكومة العراقية لمبادرة الحكومة التركية في حل مشكلة الكردستاني، ورسالة السيد عبد الله ".