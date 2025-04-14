وسط شكوك بعقد جلسة اليوم.. البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء (وثيقة)

ونشرت جدول اعمال يوم غد الثلاثاء والذي تضمن التصويت على قانون مقترح المبرمجين العراقيين والتصويت على مشروع النفسية، فضلا عن القراءة الثانية لكل من قانون انضمام جمهورية الى اتفاقية تعديل الحماية المادية النووية، والقراءة الثانية لقانون التعديل الأول لقانون للرقابة النووية والاشعاعية.وتضمنت الجلسة أيضا، القراءة الأولى لقانون تصديق العراق على اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية، والقراءة الأولى لقانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق.

اما جلسة اليوم الاثنين فتتضمن 6 فقرات أيضا، وفيها التصويت على قانونين، قانون تحويل الى محافظة، والتعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات، كما تتضمن ثانية لـ3 قوانين وهي وتحسين البيئة، وانضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتعديل ، كما تتضمن الجلسة القراءة الأولى للتعديل الأول لقانون .