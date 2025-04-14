عتب برلماني على وضع النجف الخدمي.. 16 مشروعا تنتظر حجر الأساس

وقال الشرماني في حديث لـ ، إن "الواقع الخدمي في دون مستوى الطموح، اذ إن هناك العديد من المشاريع وخصوصا الوزارية التي أدرجت وأحيلت والتي تم تأشيرها من قبل ، ولكن لم يتم تنفيذ مشروع واحد لغاية الان".وأضاف الشرماني، أن "رئيس خلال زيارته الى محافظة في العام السابق وعد بإنجاز جملة من المشاريع المهمة خصوصا فيما يتعلق بمحطات المعالجة والمشاريع"، مستدركا بالقول "نحن نسأل لماذا التقصير أو الاهمال بحق محافظاتنا الوسطى والجنوبية؟ وخصوصا محافظة مهمة مثل النجف ولها رمزية وخصوصية في الوقت الذي يتم الاهتمام بمشاريع البنى التحتية في ".وتابع الشرماني، أن "أكثر من 16 مشروعا مهما تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دينار، لكن لم يتم وضع حجر الأساس لمشروع واحد لغاية اليوم".