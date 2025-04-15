بعد إخلال النصاب.. البرلمان يعقد جلسة تداولية

وذكر بيان مقتضب لرئاسة المجلس، إن " عقد جلسة تداولية برئاسة ".يذكر أن مجلس النواب أجل اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسته لعدم وجود النصاب القانوني.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ ، ان "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".أدناه جدول أعمال جلسة اليوم: